Arbolitos venderían en Paraná dólares robados mediante cuento del tío

Tras la detención de un joven la semana pasada en Paraná, se descubrió que parte del dinero robado a un médico de Nogoyá podría tener el destino de la ventas de dólares en la capital entrerriana.La versión, llegó a oídos de los investigadores en los procedimientos que se realizaron en el barrio Paraná XVI, donde quedó detenido por formar parte de una banda que realizaba cuentos del tío un muchacho de 23 años. En el hecho delictivo, se le hizo creer a la víctima de 86 años que los billetes verdes iban a dejar de circular por una disposición del gobierno norteamericano.De esa manera entregó 30.000 dólares y dinero en moneda nacional por el cambio de billetes que realizaría el gobierno de Alberto Fernández.En la Justicia de Nogoyá se realizó la audiencia imputativa y de medidas coercitivas, donde el juez de Garantías Gustavo Acosta avaló el pedido del fiscal Rodrigo Molina de imponerle al joven de Paraná la prisión preventiva por el término de 30 días en la Jefatura de Policía de aquella ciudad.De esta manera, la Policía seguirá investigando para tratar de localizar al resto de la banda no solo de Nogoyá, sino también de Paraná que operaría en la región.Según informa diario, en una de las zonas más humildes de Paraná, como es la zona oeste, se habría despertado un negocio más que rentable, vender dólares robados bajo la modalidad de cuentos del tío.Ese sector de la ciudad estuvo vinculado, y se cree que sigue, al mundo de las organizaciones narcos. De allí que algunos de los sospechosos de integrar la organización que se dedica a estafar ancianos en la región, tuvieron su paso o lo siguen teniendo en la venta de drogas.En los allanamientos se encontró una importante suma de dinero en efectivo, de billetes de moneda nacional, pero llamó la atención que no había ningún dólar. Es así, que en el barrio y también en las redes sociales, aparecieron llamativas propuestas para obtener dólares. Lo único que se mencionaba era un contacto telefónico o bien dejar los mensajes por privados en algunas determinadas cuentas.En los comentarios que son investigados por personal de la Dirección de Investigaciones, la venta se hace de modo sencillo, se acuerda el precio y la hora en que se debe acudir a la zona aledaña al barrio Humito o bien Paraná XVI o sectores aledaños.Por lo general en las esquinas de estos populares barrios, siempre hay grupos de adolescentes y jóvenes sentados o en motos. Según los datos con que cuenta la Policía, en esos sectores se realizan las operaciones a plena luz del día sin ningún tipo de inconvenientes.Por esta situación en los últimos días en la zona aparecieron vehículos de alta gama, que buscaban los puntos de contactos. En los operativos de inteligencia de la Policía, no se pudo confirmar la existencia de los denominados "arbolitos" o la financiera que funciona al margen de la ley que en la zona oeste de la ciudad.