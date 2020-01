Dueña de supermercado chino murió al quedar atrapada en un incendio

El local se ubica sobre la avenida Córdoba, entre Fitz Roy y Bonpland, y la víctima, la dueña del comercio, habría intentado sacar el dinero en efectivo del comercio después de que se desatara el fuego, pero no logró salir y murió en el lugar.



En total, siete personas fueron trasladadas a los hospitales Fernández y Tornú, y todos se encuentran fuera de peligro, según confirmó el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti.



Entre ellos, cuatro efectivos de la Policía de la Ciudad se vieron afectados por la inhalación del humo al arribar al supermercado durante el inicio del siniestro.

Momentos de tensión se vivieron a metros del siniestro cuando familiares de la víctima fatal forcejearon con efectivos policiales en su intento de ingresar al local para rescatar a la mujer, pese a la imposibilidad de hacerlo por el fuego.



Las llamas se desarrollaron en el interior en la planta baja, en el entrepiso y la terraza, en su parte media contrafrontal.

En el lugar trabajaban tres dotaciones de Bomberos para intentar controlar el incendio, al tiempo que el tránsito fue interrumpido en la avenida.

"Por el incendio, el SAME dispuso un helicóptero sobre la avenida por las dudas. Tenemos diez ambulancias, dos unidades de catástrofes y un oxigenador. Estamos esperando a los que vienen que están aspirando", aseguró Crescenti durante el operativo.



Y explicó: "La carga de fuego es muy grande, hay mucha temperatura adentro porque el techo y una construcción son de chapa".

Los edificios lindantes fueron evacuados por precaución, debido a la propagación de las llamas o el posible derrumbe de la edificación.