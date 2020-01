Asesinato en Villa Gesell: hablaron los padres de los rugbiers detenidos

El padre de Máximo Thomsen, uno de los imputados como coautor del homicidio del adolescente Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, aseguró hoy que lo que ocurrió "es una pesadilla total" y que su hijo "está totalmente destrozado", al salir de visitarlo en la comisaría de Pinamar donde se encuentra detenido su hijo de 20 años, segun publicó el medioVestido con una remera azul, anteojos de sol y una gorra, el hombre dijo a la prensa que está "destruido" y que en su familia están "muertos todos". Su hijo es uno de los diez acusados que permanecen detenidos desde hace una semana por decisión de la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, quien les imputó el delito de "homicidio agravado por premeditación de dos o más personas".El hombre enfrentó por primera vez a los medios y señaló que su hijo "está totalmente destrozado" y negó que haya existido un "plan" para asesinar a la víctima. "No hicieron ningún plan para matarlo (a Fernando), eso es una locura".Máximo Thomsen fue señalado por cinco testigos en las ruedas de reconocimiento como uno de los principales atacantes de Fernando Báez SosaMáximo Thomsen fue señalado por cinco testigos en las ruedas de reconocimiento como uno de los principales atacantes de Fernando Báez Sosa"Es terrible, es una pesadilla total, hay que seguir trabajando, hay que seguir viviendo", concluyó visiblemente fatigado su declaración ante los periodistas el padre del joven que fue señalado por cinco testigos en las ruedas de reconocimiento.Posteriormente, se retiró de la seccional la madre de Juan Pedro Guarino, otro de los detenidos en el marco de la investigación por el caso, quien manifestó que su hijo le aseguró que "no estaba en el lugar donde ocurrieron los hechos". Entre lágrimas, la mujer expresó que lo único que podía pedir era enviarle el "pésame" a la familia del joven asesinado. Guarino es uno de los detenidos que por el momento no fueron identificados por los testigos en las ruedas de reconocimiento.Fernando Báez Sosa fue asesinado el sábado pasado en Villa GesellFernando Báez Sosa fue asesinado el sábado pasado en Villa GesellPor último, abandonó la comisaría la madre de Blas Cinalli, de 18 años, otro de los que no fue reconocido en las ruedas de presos, pero evitó responder las preguntas de los periodistas. Los diez detenidos en el marco de la causa permanecían alojados seccionales policiales y el lunes serán nuevamente trasladados a la sede de la Secretaría de Seguridad municipal, donde continuarán las ruedas de reconocimiento.Hasta el momento, seis de los diez detenidos fueron identificados en alguna medida como participantes de la golpiza a la que sometieron a Báez Sosa hasta provocarle la muerte.