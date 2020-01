Estatal acusado de abusos cumplirá prisión preventiva en la cárcel

En el mediodía de este viernes se realizó en la sede de los Tribunales de Paraná la audiencia para definir los pasos a seguir en la causa contra el empleado del Estado entrerriano que fue detenido en Paraná acusado de abusar sexualmente de jóvenes a las que les ofrecía trabajo.El sujeto de 59 años ya tiene una pena cumplida por abuso sexual infantil en Nogoyá y es asistido por el abogado Humberto Franchi, quien aseguró que no hará declaraciones aún ya que "no es prudente hablar" en este momento.lo consultó si tenía algo para decir respecto a las acusaciones que recaen sobre él, pero se limitó a dar vuelta la cara, sin emitir ninguna palabra.Finalizada la audiencia, la Fiscal de Violencia de Género, doctora Ileana Viviani, a cargo de la causa, confirmó aque se solicitó una prisión preventiva por 60 días y que la misma sea cumplida en la Unidad Penal de Paraná. "Se solicitó esta medida excepcional para garantizar que las víctimas puedan transitar este proceso tranquilas y puedan dar su testimonio, tanto ellas como los testigos", explicó.Tras ello, la Fiscal dio cuenta que hasta el momento hay dos denuncias radicadas contra el empleado estatal, "pero antes de la audiencia había otra chica que estaba realizando la denuncia", y no descartan que se presenten más víctimas.Consultada sobre los problemas de salud que alegaría la defensa del acusado, Viviani explicó que "será materia de la investigación penal".En principio, fue imputado por "por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado".Finalmente, la Fiscal dijo que si hay personas que puedan aportar datos o que incluso hayan sido víctimas, pueden acercarse al Ministerio Público Fiscal, donde se reciben denuncias las 24 horas del día.Bajo la falsa promesa de empleo en el Estado, este sujeto solicitaba curriculum a sus potenciales víctimas, a quienes luego de "prácticas" de trabajo dentro de su misma vivienda, las adormecía para luego abusar sexualmente de ellas.El allanamiento de calle Italia 500, esquina Montevideo, se concretó con un cerrajero, en presencia de testigos civiles. En el interior de la vivienda se localizaron una cantidad importante de curriculum viate de mujeres, y planillas tipo modulo, con los logotipos del municipio de Paraná y de Gobierno de Entre Ríos. El personal también secuestró pastillas, caja de clonazepan, y otros medicamentos, profilácticos, líquidos en botellas de limón.