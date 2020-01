Gesell: reconocieron a tres acusados como los agresores que mataron a Fernando

Las identificaciones positivas se concretaron durante la primera jornada de una serie de ruedas de reconocimiento ordenadas por la fiscal Verónica Zamboni.



Dos de los tres sospechosos señalados por los testigos coinciden con los dos imputados a los que la representante del Ministerio Público indagó como presuntos coautores del homicidio agravado por la alevosía del joven estudiante de Derecho.



Otros testigos que participaron de las ruedas de reconocimiento no lograron identificar a los imputados con la certeza que requiere el proceso. La medida de prueba seguirá con la presencia de los otros testigos. En total fueron doce los testigos convocados para las ruedas de reconocimiento. Los tres testigos que participaron este jueves son amigos de Fernando que estaban en lugar del hecho, en el momento de la agresión.



El abogado Fabián Améndola, quien representa a la familia de la víctima, indicó a La Nación que hubo dos reconocimientos positivos, aunque no aportó las identidades de los sospechosos señalados por los testigos. El letrado agregó que uno de los acusados señalado por los testigos fue "el que le pegó una patada en la cabeza a Fernando cuando estaba arrodillado y el otro imputado le pegó cuando estaba de espaldas".



Además, el abogado del particular damnificado indicó que habría por lo menos cuatro agresores, los dos imputados que fueron reconocidos por los testigos y otros dos que fueron identificados de manera dudosa.



De las ruedas de reconocimiento participaron los diez detenidos y Pablo Ventura, el undécimo sospechoso. Según el letrado Améndola, ninguno de los tres testigos reconoció a Ventura.