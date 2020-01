Joven brutalmente agredido en Paraná: "Venían de todos lados a golpearlo"

Policiales Denuncian que joven fue brutalmente golpeado a la salida de boliche en Paraná

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 18 de enero, en la zona de boliches de la Costanera de Paraná. Las víctimas fueron Juan y Dámaris, quiénes dialogaron con", comenzó relatando a, Juan.La brutal golpiza le dejó a Juan una contusión y corte en la cabeza, por la que le tuvieron que realizar sutura. "Además, tengo un corte en el costado de la cara y en la nariz. También tengo moretones, chichones, derrame en un ojo", mencionó el chico.Apuntó que el que

Era como que se iban turnando para golpearlo

: el 'loco' pasó, la manoseó )a Démaris) y después terminaron pegándome entre todos", apuntó.Démaris, por su parte, mencionó a: "Salió de la nada ese chico, me empezó a manosear, me enojé obviamente, él (por su novio) me lo sacó de encima, y después empezó a sumarse gente. VLa chica recibió un golpe en el ojo y en las costillas. "Juan me cubrió en todo momento, le dieron un cascotazo, creemos que un botellazo también", dijo Démaris., mencionó la chica, rememorando lo sucedido el sábado 18 de enero.La denuncia fue realizada en la comisaría octava., apuntó. Démaris expresó que no les han brindado información desde la fuerza de seguridad, respecto de los agresores. Elonce.com.