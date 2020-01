Distracción al volante por uso del celular habría provocado un choque en cadena

En la mañana de este jueves se produjo un choque en cadena en la calle Illia, a metros de Carbó, en el cual se vieron involucrados una unidad del transporte urbano de pasajeros y tres automóviles: un Toyota Corolla, una Peugeot Partner y un taxi Fiat Siena.Sobre lo sucedido, Julio, chofer de la Línea 22 contó aque "estábamos esperando para salir del semáforo y se empezaron a sentir los estallidos de los choques. El taxi que me toca, llega con menos impacto pero me choca en la parte del paragolpe".Según el colectivero, "el Corolla es el que origina todo", ya que "choca al utilitario, éste al taxi y el taxi a mí". Además indicó que según aportaron algunas personas que pasaban por el lugar al momento del impacto, la conductora del Toyota "habría estado utilizando el celular" y no se percató que estaba la fila de autos esperando el verde del semáforo para poder circular.