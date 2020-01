Dos hermanos de 11 y 12 años protagonizaron un raid delictivo

Los habitantes de la ciudad de Pérez no salen de su asombro y conmoción por el accionar de dos hermanos de 11 y 12 años, que protagonizaron un raid delictivo en el que primero robaron una moto y luego sustrajeron un teléfono celular y una réplica de una pistola en una armería.



Doce veces debió intervenir la Justicia de Menores con estos chicos luego de que cometieran diversos delitos.



Los chicos, que no están escolarizados y forman parte de un entorno familiar de mucha vulnerabilidad, sustrajeron esta mañana en Medrano al 1400 una moto. Y su accionar quedó registrado en una cámara de videovigilancia de la zona.



No conformes con eso, los niños minutos más tarde ingresaron a una armería, donde uno de ellos sustrajo un celular y lo escondió entre sus ropas, y el restante una réplica de arma de fuego.



Posteriormente las imágenes de ambos hechos fueron puestas a disposición de la Justicia. Y esta tarde, alrededor de las 16.30, personal de la seccional 22 demoró a los chicos en la zona de avenida Las Palmeras y Seguí, en el límite entre Rosario y Pérez. El personal uniformado recuperó en ese momento la moto que había sido robada.



Sin embargo, los chicos al ser menores de edad no son punibles para la ley penal, por lo que horas después podían ser liberados una vez que algún familiar los fuera a retirar.



No obstante, y tras casi cuatro horas demorados, los niños permanecían en la comisaría porque nadie había ido a retirarlos. De acuerdo a algunos testimonios, los niños conviven en un entorno de suma vulnerabilidad, puesto que tienen un padre ausente y una madre que tampoco está demasiado pendiente de ellos, que trabajaría en la vía pública.



Ante esta situación, la jueza de Menores de los Tribunales provinciales de Rosario María del Carmen Muso les indicó a los oficiales de Policía que les notifique a los padres, a la mamá en este caso, para que fuera a retirar a sus hijos, pero casi cuatro horas después aún no había ido.



Tras una nueva consulta de parte de los oficiales, la jueza dispuso que un móvil policial los lleve hasta su domicilio en la zona cercana a la avenida de Las Palmeras y Seguí, según detallaron en Telefe Rosario.



Estos hermanos tienen doce denuncias en la Justicia de Menores por diferentes delitos.