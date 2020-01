Con una nueva modalidad intentaron estafar a varios agencieros

El engaño lo llevaron adelante "dos jóvenes", que "no eran de Concordia. Uno de ellos tenía como una traqueotomía, no sabemos si es real o no pero se le veía el aparatito, y el acompañante me dice si me podía dejar el papelito para que le haga la jugada para la nocturna porque se tenía que ir rápido porque se le había tapado la traqueotomía. Me la dejó paga", detalló una de las empleadas de las agencias visitadas por los timadores.La trabajadora le contestó que la apuesta se hace en un minuto y que la boleta se confecciona para seguridad "de él, como cliente, y para el agenciero"; buscando evitar problemas o confusiones posteriores. "Nosotros nunca nos quedamos con las boletas porque si no puede darse que sale y la puede cobrar otro, o yo misma", apuntó.A pesar de la explicación, el joven se negó y alegó apuros médicos porque incluso, tenía "un turno en el hospital" para su acompañante. "Te la dejo paga y mañana paso para retirarla", insistió el supuesto cliente.Al otro día, los dos jóvenes se presentaron a retirar el comprobante de su apuesta. En ese momento en que se la dan, "se ve en el video que por abajo, se pasan la boleta y uno de ellos va afuera con la excusa de buscar un celular", pero en realidad, "el que salió escribe el número que salió" y vuelve con la boleta visiblemente adulterada, para reclamar un supuesto premio.

"Te dice que ese número que salió es justo el que no le hiciste y te pide que se la pagues", completó la empleada. Subrayando que "a nosotros no nos faltaba ningún premio y encima lo que pedía era cuatro cifras a la cabeza, es decir, mucha plata".Cuando revisaron las imágenes del video, saltó el intento de estafa y la maniobra para llevarlo a cabo.IdentificadosLuego de descubrir el ardid, se llamó a la policía y los uniformados pudieron detener e identificar a los jóvenes. "Son de Buenos Aires pero sabemos que anduvieron en varias agencias", apuntó la empleada.Según da cuenta Diario Río Uruguay, hubo más de un caso y en uno de ellos se logró estafar a una mujer por una suma aproximada a los 10.000 pesos.