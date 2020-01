Tomó un remis y cuando llegó a destino, le robó la recaudación al chofer

En horas de la madrugada de este martes, un trabajador de la empresa Río Remis fue víctima de un robo cuando dejó un pasajero en barrio 4 de Junio.



Sobre lo sucedido, el comisario Guillermo González, de la Comisaria Tercera, contó que tomaron conocimiento de lo sucedido a través del 911 y al llegar al lugar, en Avenida Circunvalación y Francia, se entrevistaron con el remisero que relató que un sujeto le había robado 1300 pesos.



Tras ello, se realiza un rastrillaje por la zona, pero no lograron encontrarlo.



González indicó a Elonce TV que están analizando cámaras de seguridad "para tratar de individualizar a este sujeto en el lugar que abordó el remis que fue en la plaza Sáenz Peña".



Sobre el recorrido que hicieron, dio cuenta que "tenía como destino barrio 4 de Junio, ahí se baja y le exige el dinero que el remisero le entrega. No hubo armas de fuego de por medio, ni armas blancas y la víctima no resultó lesionada", recalcó.



Finalmente, mencionó que "se trata de individualizar al supuesto autor que fue descripto por el remisero como una persona mayor de edad, de unos 30 años, estatura media y cutis trigueño". Elonce.com