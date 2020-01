Sigue el misterio por muerte de dirigente feminista: esperan datos de autopsia

La Asociación Civil Generar, un espacio de referencia para la atención de casos de violencia de género en la ciudad de Santa Fe, manifestó su "profundo dolor y conmoción" por la muerte de la vicepresidenta de la entidad, Daniela Cejas. La mujer, de 41 años, fue hallada sin vida en una vivienda ubicada en 4 de Enero 6600 en barrio Mayoraz, donde funciona el Centro de Día para Mujeres en Situación de Violencia, donde trabajaba. Allí la encontró su marido en la cocina del inmueble luego de buscarla durante la mañana del domingo, alertado por su ausencia desde el sábado por la noche.



La fiscal Ana Laura Gioria ordenó la autopsia e investiga las causas del deceso de quien se desempeñaba en esa entidad como licenciada en trabajo social. Versiones no oficiales aseguran que el cuerpo presentaba lesiones compatibles con heridas de bala, pero no fue confirmado ni desmentido oficialmente.



Ante la falta de certezas, desde la asociación se preguntaron "por qué Daniela buscó refugio en «nuestra casa»" y afirmaron que están "a la espera de la actuación de la Fiscalía. No nos conforma tener que aceptar un diagnóstico de presunta muerte dudosa".



"Nuestra experiencia acumulada en años de trayectoria, en situaciones de violencia sobre las mujeres, nos hace dudar. Además de ser vicepresidenta, Daniela estaba comprometida profesionalmente como coordinadora del equipo interdisciplinario de profesionales de Generar", afirmaron en un comunicado.



"El lugar de Daniela será inolvidable para todos nosotros y aún con el corazón dolorido, nos unimos para exigir justicia. Su sonrisa será acompañada de miles de abrazos sororos de mujeres que no abandonamos la lucha", concluyeron. ¿Quién era Daniela?

Cientos de mujeres pasaron en los últimos doce años por el Centro de Día en 4 de Enero 6681 a buscar con desesperación una respuesta ante situaciones de violencia machista y la ausencia del Estado. Allí las recibía Daniela Cejas, con una sonrisa y un mate, junto a sus compañeras. Se sentaba paciente a escucharlas, les daba una mano y herramientas para lograr la mayor autonomía posible.



Daniela era licenciada en trabajo social y ocupaba el cargo de vicepresidenta de Generar desde sus inicios en 2008. Nacida en Villa Trinidad, cursó sus estudios secundarios en Hersilia hasta que se decidió a estudiar en Santa Fe la carrera que llevó adelante con pasión por más de dos décadas. Además era referente nacional del programa "Un niño, un futuro" de Cilsa desde la creación del mismo, en 2001 y participaba como profesional en la fundación Cristo Obrero.



Sus compañeras laborales de los distintos ámbitos la describen como "buena compañera, muy comprometida, solidaria, perseverante y luchadora incansable contra la vulneración de cualquier tipo de derecho y en defensa de los sectores vulnerables de la sociedad santafesina".



El jueves último participó de las jornadas organizadas por el gobierno provincial para aplicar la ley Micaela en los poderes del Estado. El sueño de Daniela, como el de todas las feministas santafesinas, era el de cambiar la lógica burocrática para que las mujeres tengan opciones frente a la violencia de género, para que no tengan que atravesar 14 horas de oficina en oficina para hacer una denuncia, para que no tengan que contar decenas de veces el calvario al que están sometidas para acceder a un botón antipánico o una medida de restricción, para que no tengan que recurrir a lugares ajenos para esconderse de quien las violenta.



Sus amigas íntimas relataron a Uno Santa Fe que la trabajadora social estaba atravesando una separación y sus hijos se encontraban fuera del hogar, a unos 250 kilómetros, por el fin de semana. Fue la madre de una mujer joven que también colabora en Generar y de un adolescente de 14. "Estaba viviendo una situación familiar complicada. Nos dijo que estaba decidida y tranquila", detallaron.



La asociación civil ?que es un centro de día y no un espacio de alojamiento? sufrió varios robos y destrucciones durante 2019. Vaciaron la institución y en una de las ocasiones se llevaron hasta cubiertos y una pava eléctrica. "Lo que sabemos es que lo único que falta es el celular de ella, lo demás está intacto, no robaron nada. Hasta hay una bicicleta cerca de la puerta. La puerta estaba abierta. Tenía los documentos, la plata, todo. Su auto estaba en la puerta", señaló, Liliana Loyola, presidenta de Generar. Al ser consultada si la puerta de la Asociación estaba forzada, Loyola respondió: "No sé, pero el marido pudo entrar el domingo a la mañana".



"Estamos a la espera del resultado de la autopsia y eso será determinante", consideró y añadió que "era reconocida en su labor y con mucho amor. Nosotras estamos conmocionadas porque nos pegó en el corazón nuestro y en el de la casa. Que aparezca muerta una compañera dentro de un centro de día para mujeres en situación de violencia es simbólico, nos está diciendo algo. Parece un mensaje mafioso", sostuvo.



Por último adelantaron que pudieron reunirse con la fiscal y le dieron toda la información que reservaron hasta el momento. "Confiamos en la investigación que están llevando adelante", concluyó Loyola.



El caso

El cuerpo sin vida de la activa dirigente social fue encontrado en la mañana del domingo, el hecho está siendo investigado por la policía. Daniela fue hallada muerta en el interior del inmueble de la institución y los primeros signos de alarma comenzaron a encenderse durante la noche del sábado cuando la mujer no retornó a su domicilio. Tampoco contestaba las llamadas a su teléfono celular. Ya entrada la mañana del domingo, y sospechando que algo malo podía haber ocurrido, su esposo salió en su búsqueda.



Fue así que el hombre llegó hasta la sede donde funciona Generar y se encontró con un cuadro terrible. La puerta del inmueble estaba entreabierta y ni bien se asomó observó a su esposa caída en el piso. Según trascendidos, la mujer presentaría algunas lesiones en su cuerpo que se podrían corresponder a impactos de bala. No obstante esta versión aún no pudo ser confirmada.