Revelan qué originó la batalla campal que terminó con policías heridos

Video: Pelea campal dejó varios policías heridos en Gualeguaychú

El Jefe de la Departamental Gualeguaychú se refirió a los hechos de violencia que se sucedieron en los Corsos Populares y que terminaron con funcionarios heridos. "Contra el accionar de la gente no hay medida preventiva que alcance", sostuvo.

Cómo comenzó todo?



"Los incidentes comenzaron con la gresca entre dos mujeres menores de edad. Esto motivó la intervención del personal, que fue agredido por un grupo de jóvenes. Luego, todo se generalizó cuando los funcionarios trataron de sacar a quienes protagonizaban el incidente del sector donde se encontraban para trasladarlos a la Comisaría del Menor", relató Hormachea sobre la pelea, que continuó creciendo al generalizarse la agresión contra los uniformados con golpes de puños y patadas, además de arrojarles los pomos de espuma.



En este sentido, el Jefe de Policía aseguró que en sus 30 años de carrera "nunca vi a un ciudadano condenado por agredir a un funcionario policial, y tampoco tengo conocimiento que haya prosperado una acción por parte de la Justicia para condenar a alguien por una agresión. Puede ser que las causas no hayan avanzado por falta de pruebas o que desde la Policía no podamos lograr que el vecino atestigüe a favor de un funcionario".



"No es algo que sorprenda"

El alto jefe policial conversó con El Día desde Cero y señaló que lo que pasó el viernes "no es algo que me sorprenda, simplemente tomó una mayor dimensión porque un video con imágenes de los hechos se viralizó".



"Es habitual, no se trata de un hecho del que nos tengamos que ocupar sobremanera. Situaciones como la que pasó en la primera noche del Corso Popular se dan frecuentemente en cada procedimiento policial, con funcionarios agredidos por personas que ni siquiera saben de qué se trata el operativo; y sin interiorizarse, agreden al personal sin ningún tipo de escrúpulo o miramientos".



En este sentido, el Comisario informó que en total cuatro los funcionarios lesionados -y no ocho, como había trascendido en un primer momento-, dos oficiales y dos sub oficiales. Aunque las lesiones no revisten gravedad, terminaron con cortes en el rostro y los brazos, y varios golpes.



"Este tipo de reacción de la gente para nosotros ya es normal. En ciertos barrios de la ciudad, cuando vamos a efectuar un procedimiento tiene que ser lo más ágil y dinámico posible, debido a que sabemos que posterior al cumplimiento de lo que tiene que hacer el policía, llega la agresión, ya sea con piedras, palos o cualquier tipo de objeto", relató Hormachea.



"Este tipo de agresiones a funcionarios que están cumpliendo con su deber se los puede ver en eventos deportivos, sociales o en procedimientos como los ya mencionados. Siempre suceden estas cosas, aunque en esta ocasión un video dejó de manifiesto cómo se ataca a varios policías", expresó el funcionario. Y recordó el hecho ocurrido en diciembre, en Larroque, de similares características: "cuando personal policial se dirigió a tratar de desarticular una gresca que se había generado por la discusión entre integrantes de dos familias lindantes, terminaron con las dos partes involucradas agrediendo a los funcionarios. Estamos acostumbrados, aunque no debería ser así".



Por otra parte, aclaró que fueron tres las personas (todas menores de edad) que fueron trasladadas a la Comisaría del Menor, para posteriormente ser entregadas a sus progenitores, por los hechos del viernes. Se trató de jóvenes de 15, 16 y 17 años con domicilio en la ciudad de Gualeguaychú.