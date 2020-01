Una mujer falleció ahogada al ingresar a un lugar no habilitado en el río Paraná

Foto: Prefectura trata de localizar a mujer que se arrojó al río Paraná en Corrientes Crédito: El Litoral

Prefectura Naval trata de localizar a una mujer que se arrojó al río Paraná, en la zona de Punta Tacuara en la ciudad de Corrientes.



De acuerdo a las averiguaciones, el hecho se produjo ayer en las primeras horas de la mañana cuando la víctima se encontraba sola por esa zona y en un momento determinado habría ingresado a las aguas del río en un lugar no habilitado y fue arrastrada por la correntada y luego desapareció de la superficie.



Un hombre al escuchar que pedía auxilio intentó rescatarla, pero sin lograr su objetivo ya que también fue arrastrado por la corriente y fue ayudado por un amigo, según se pudo saber. Personal policial y de la Prefectura Naval Argentina al tomar conocimiento del hecho iniciaron tareas de búsqueda, que se inició en Punta Tacuara hasta el ex zoológico y luego se extendió a otras partes del río. Pese al intenso trabajo no pudieron localizar a la mujer.



La tarea de rescate se suspendió por la llegada de la noche y se reanudará hoy. En tanto que la Policía logró dar con los familiares, quienes llegaron al lugar y por los elementos allí encontrados se trataría de Yanina Escalante una mujer de 26 años oriunda de la localidad de Empedrado, quien hacía un tiempo residía en la capital correntina, publica El Litoral.