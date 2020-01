Un niño murió calcinado dentro de un auto en Mendoza

Un niño de cinco murió calcinado en la localidad mendocina de El Chilcal, luego que un auto estacionado en el patio de una vivienda se consumiera por las llamas.



El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 20, cuando una llamada al 911 alertó sobre un Renault 12 que se incendiaba en el patio delantero de una casa.



Una vez controlado el incendio, los bomberos hallaron en el interior del vehículo había un cuerpo de Ángel Arancibia, de 5 años.



La Policía determinó que el nene no vivía precisamente en esa vivienda donde ocurrió el incendio, sino en una casa vecina cuyos propietarios no se encontraban presentes en ese momento.



El dueño de casa y del vehículo -que aparentemente no se encontraba en el lugar- prestó declaración y admitió que su auto no tenía medidas de seguridad en sus puertas y que solía dejar encendedores, cigarrillos y desodorantes en el interior.



El propietario además explicó a los investigadores que el Renault 12 no presentaba problemas mecánicos ni eléctricos, por lo que desconocía cómo se había iniciado el incendio, así como la presencia del niño en el interior.



La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal Nº 7 de Comisaría 17.