Otro golpe de rompevidrios: No hallaron "objeto contundente" en el lugar

Policiales Constataron que hubo robo en el comercio al que le rompieron la puerta

A las 6 de este domingo, personal policial fue comisionado a un domicilio de calle Hipólito Yrigoyen de Paraná, donde funciona un local comercial "Weekend Turismo". Allí, malvivientes hicieron estallar la puerta y robaron una notebook del interior.Un día después, el jefe de Comisaría Segunda, Mario Velázquez, confirmó que los ladrones hicieron estallar la puerta de blindex, pero indicó que por el hecho todavía no hay detenidos., dio cuenta de que "una empleada fue la que advirtió la faltante". Y precisó que en este caso no se encontró "ningún objeto contundente" con el que podrían haber provocado la rotura para después acceder al local."En otros casos, en hechos relacionados de este tipo, encontramos con qué se había roto el vidrio, pero en este caso, no", expresó.Respecto al avance de la investigación, dijo que interrogaron a vecinos, pero que los mismos no escucharon nada, por lo que aguardan avanzar con el chequeo de cámaras de seguridad para poder establecer la identidad de los autores.