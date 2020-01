Una pareja asegura que desde el COPNAF les "sacaron" a su hija recién nacida

Una joven pareja de Concordia, integrada por Rodrigo Raúl Macre y Evelin Arrigarán, aseguran que el COPNAF les sacó una beba de tan sólo 20 días sin darles ninguna explicación. Según mencionaron "fue una actitud arbitraria lo que hicieron al llevarse a nuestra hija".



"El lunes llegó supuestamente una noticia del hospital Masvernat diciendo que la bebé está baja de peso, qué tenía que hacer un control y entonces la derivaron al COPNAF del Víctor Oppel. Fueron hasta mi domicilio y nos citaron. La llevamos al control y salió todo bien, la beba había subido de peso", dijo el hombre y señaló indignado: "nada que ver lo que ellos decían que la beba estaba baja de peso".



Seguidamente Macre afirmó que "me hicieron firmar un papel y nos sacaron la nena y se la dieron a mi hermana, con restricciones por dos meses y nos mandaron al psicólogo".



"No dieron nada y no nos quisieron dar una fotocopia del papel que nos hicieron firmar", denunció la madre, quien además agregó que "yo les dije que a la niña la estoy amamantando porque tiene 20 días", dijo con lágrimas en los ojos.



Asimismo, agregó que "la nena tiene 3,050 kilos y nació con 2,800 kilos, el crecimiento es normal. No era prematura y no tienen ningún problema, no tiene ningún soplo ni nada, pero los del COPNAF nos sacaron nuestra hija de las manos sin darnos ninguna explicación, para nosotros fue como un secuestro lo que hicieron".



Por último, la dolida madre dijo que "fuimos a la Comisaría del Menor a hacer la denuncia y no nos quisieron tomar. Por eso vamos a ir a la fiscalía a radicar la denuncia como corresponde porque no entendemos que fue lo que paso, nos sacaron nuestra hija de la manos y no nos dieron ninguna explicación".



En tanto que Norma Beatriz Ledesma, familiar de la joven madre a la que le sacaron su hija, expresó los padres de la nena "habían salido del hospital después de tener la bebé, compraron un terrenito en el asentamiento del barrio Sarmiento y cuando regresaron de estar internada le habían robado todo, y al parecer andaban de un lado para otro".



"Yo pienso que ni a un perro se le hace lo que le hicieron a ellos, sacarle la beba cuando la madre la estaba amamantando, se la llevaron en un solo grito", recordó Ledesma, al tiempo que agregó: "fueron y se la sacaron como si se regala un caramelo y no es así, no es justo lo que hicieron con mi sobrina", remarcó en diálogo con El Sol.



"A la hija se la sacaron porque supuestamente mi sobrina con su marido y la beba andaban en la calle y, si era así el COPNAF tendría que haberlos ayudado y no sacarles la hija", insistió la tía de la madre de la beba.