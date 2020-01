Denuncia que su hija de ocho años sufre "acoso telefónico" de un hombre

Una mujer de Villaguay denunció que su hija de 8 años sufrió reiterados acosos telefónicos por parte de "un hombre de no más de 30 o 40 años" que la ha llamado en numerosas oportunidades para preguntarle datos personales e incluso para proponerle un encuentro.



Entrevistada por Delco Noticias, la vecina recordó que el caso tuvo inicio en noviembre pasado cuando la nena le dijo que alguien había estado llamándola al celular que le había dado la familia para casos de emergencia. "A ese número solamente lo tenemos nosotros", dijo la mujer.



La niña decidió cortar la comunicación de inmediato pero el sujeto insistió varias veces. En determinado momento le pidió que no colgara y le dijo que era el padre de una tal "Valentina", que coincide con el nombre de una compañera y también de una prima de la menor. Así intentó ganarse su confianza. Luego le preguntó varios datos personales, como por ejemplo su edad y dirección. "Pero si él fuese en verdad el papá de 'Valentina' ya sabría dónde vivo y no me haría esa pregunta", pensó la nena e interrumpió el llamado una vez más.



El sujeto volvió a insistir en varias oportunidades y cuando finalmente la niña atendió, él le preguntó por qué había cortado. "Después siguió llamando, siempre más o menos en el mismo horario, tanto a la mañana como a la tarde. Pero ella no volvió a atender", contó la madre.



En vista de esa situación, los familiares radicaron una denuncia en la jefatura de policía, en el Centro 'La Delfina' y en la Fiscalía, para luego iniciar "un largo recorrido hasta el día de hoy". Van todas las semanas a Tribunales pero nunca han podido llegar "ni siquiera a la puerta de entrada" de la oficina del fiscal, porque nadie se ha mostrado demasiado dispuesto a atenderlos.



Desde la policía, en tanto, les aconsejaron que intentaran grabar al acosador. Así lo hicieron y luego llevaron esos registros a Tribunales. Se los entregaron a "una señorita de Mesa de Entradas y ahí sí ella sacó el expediente". Además consiguieron que la Justicia decidiera hacer "una triangulación de celulares" para intentar averiguar exactamente desde donde se hacían las llamadas. Sin embargo, según la vecina, desde entonces "no ha habido ningún tipo de respuesta" y la Justicia no les ha informado si hay o no avances en la causa.



Lo único que se sabe es lo que surge de las grabaciones que hizo la propia familia: por ejemplo, que los llamados fueron realizados desde un número de Villaguay (de hecho, el propio acosador dice que es de la ciudad) y que se trataría de un hombre de "no más de 30 o 40 años", porque así lo indicaría su tono de voz. Pero aún se desconoce cómo obtuvo el número de la niña ni tampoco, por supuesto, quién es. Sólo se sospecha que es "alguien cercano, que conoce los movimientos de la nena y de la familia". Alerta para todos La mamá de la menor acosada decidió hacer público el caso para alertar a las madres y padres de la ciudad. Y pidió que su actitud sea imitada por todos quienes estén atravesando por situaciones similares.



"También le pido a la fiscalía que se ocupe de estas denuncias. No quiero que a mi nena me la violen o me la maten y que después las autoridades se hagan las sorprendidas si ya saben lo que está pasando", advirtió.



Aparentemente se habrían registrado varios casos de acoso virtual (o "grooming") en Villaguay en los últimos meses o incluso años. "Les empiezan a pedir fotos, desnudos, y después las citan y hay abusos o robos", le habrían dicho a la vecina desde la propia policía. Extremar los cuidados En una de las llamadas, el acosador le habría hablado a la nena sobre la posibilidad de encontrarse en lugares de la avenida Herrera, como la terminal o la ex Quilmes.



Ante ese estado de cosas, los familiares cambiaron el chip del teléfono de su hija, aunque no lo destruyeron, y comenzaron a cuidarla con mayor detenimiento. No dejan que esté sola en los horarios de entrada y salida de la escuela ni tampoco en cercanías de su propia casa.