Le robaron la computadora con videos de su hija fallecida y busca recuperarlos

Desconocidos rompieron un ventiluz e ingresaron a la vivienda de una médica de la ciudad de Villaguay. Ya adentro "revolvieron todo" y se llevaron ropa, joyas, una afeitadora, una planchita para el pelo y su computadora personal. El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en la intersección de calle Isabel la católica y Rocha.Según informó aMarcela de Meyer, en la computadora Bangho gris oscura "había mucha información sobre mi trabajo, ya que soy Pediatra. Tenía historias clínicas pero sobre todo había videos y fotos de mi hija Jésica, fallecida hace cinco años".Aseguró que no le interesa recuperar la netbook, pero sí que quien la tenga le envíe los videos. "No me importa la compu. Por favor el que la tenga, ¿me envía los vídeos a marcela6777@hotmail.com . Y que la aproveche", escribió.Asimismo, dijo a nuestro medio que "pienso que los ladrones son muy jóvenes porque cosas de más valor no se llevaron, como bicicleta, balanzas, impresora y demás.