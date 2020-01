Le robaron la moto de un complejo habitacional y pide ayuda para recuperarla

Una joven denunció que en la madrugada del martes, desconocidos ingresaron al lugar donde dejaba su moto y se la robaron.Se trata de una moto Honda Wave, color blanca, que Estefanía dejaba todas las noches en el fondo de un complejo de departamentos de calle Los Colibríes en la localidad de Oro Verde.La damnificada confesó que el rodado no tenía linga, "pero la ponía en cambio y la dejaba trabada". Además señaló en diálogo conque en el lugar de ingreso, hay un portón, "pero solo tiene una traba que lo sostiene y se puede sacar sin necesidad de tener una llave".Por otra parte, remarcó que la calle interna por donde se accede "es muy oscura, no se ve nada, no hay iluminación y quizás me estaban vigilando".Finalmente, Estefanía señaló que "hace más de un año que vivo acá y es una zona tranquila". Pero lamentablemente esa tranquilidad se vio interrumpida cuando delincuentes le robaron su motocicleta. Es por ello que pide cualquier dato que sirva de ayuda para localizarla.