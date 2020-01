Robo millonario en San Salvador: en horas la fiscalía ordenó allanamientos

Este lunes se conoció el robo millonario a una conocida familia de San Salvador mientras se encontraban de vacaciones y al regresar constataron que les faltaban aproximadamente 130.000 dólares.



Sobre lo sucedido, se supo que delincuentes ingresaron a la vivienda ubicada en calle Urquiza por el ventiluz de un baño y habrían sustraído una caja fuerte con los dólares. Los damnificados realizaron la denuncia y en un par de horas, personal de la División de Investigaciones a cargo de Facundo La Rosa, junto a la fiscal Rosana Luggren de San Salvador, se encontraban realizando dos procedimientos en el barrio Tres Focos.



Esto demuestra el accionar del personal de investigaciones, cuando le roban a un familiar, o un policía, la rapidez con la que investigan y la inmediatez con la que se consigue la orden de allanamiento por parte de la Dra. Luggren, fiscal de San Salvador, da cuenta el sitio Noticias y Hechos.



En robos anteriores las órdenes de allanamiento demoran entre 24 y 48 horas, en el mejor de los casos, sino por "H" O por "B" no se logra conseguir ninguna orden y tampoco se avanza en materia de investigación y las causas quedan archivadas en su mayoría.



Con este caso se puede llegar a interpretar que las Fiscales trabajan con rapidez de acuerdo al apellido, al poder adquisitivo del denunciante y más, si tiene alguna conexión con el poder político, de lo contrario quedan paralizadas las causas como ocurre desde hace años en el departamento San Salvador. También esta demora en la justicia se replica en otras localidades entrerrianas; las solicitudes de allanamientos no se emiten a tiempo y pasan meses desde que ocurren los hechos y no se actúa con la inmediatez que se debería para dar respuestas a los damnificados.