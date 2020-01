La escuela Reula fue víctima del segundo hecho delictivo en menos de 15 días

La escuela Nº 194 "Profesor Filiberto Reula", ubicada en el barrio Lomas del Mirador, fue víctima del segundo hecho delictivo en menos de 15 días. La vez pasada le robaron una garrafa que afectó al comedor, la cual posteriormente fue recuperada.En esta oportunidad, los directivos encontraron los vidrios rotos del jardín maternal "Pimpollitos". La secretaria del turno mañana, Silvia Grenat dialogó cony dijo que "ayer domingo sonó la alarma de la primera, por eso no rompieron nada. En el jardín que no pudieron ingresar, pero sí hicieron daños.""Rompieron vidrios, forzaron las ventanas principales, las persianas están caídas y las aulas de la parte de atrás también están dañadas", detalló Grenat. El área afectada pertenece a los más chicos de la escuela, los niños son de la zona y asisten al comedor.Para finalizar aclaró, que "lo que quisieron hacer fue daño, no tenemos nada de valor que se puedan llevar". La escuela trabaja en conjunto con la comisaria para poder aclarar los hechos e investigar si se trató de un intento de robo.