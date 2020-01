Habló el empresario al que le robaron $6 millones: "Fue bien organizado", dijo

Investigación encaminada

El pasado viernes, sujetos robaron $6 millones a un empresario entrerriano tras pincharle un neumático de su vehículo tras retirarse del banco. Mientras intentaba repararla, y sin que nadie lo advierta, sujetos que simularon ayudarloEl subjefe Departamental de la Policía, César Primo aseguró que la investigación del millonario robo "está bien encaminada; en las próximas horas podría haber novedades aunque no se pueden dar detalles para no entorpecer".Asimismo descartó en diálogo con, que se trate de delincuentes de la ciudad, pero no dio mayores detalles. Lo cierto es que habría

El relato del empresario

En tanto, Juan Contreras, víctima del robo aseguró que esto "no fue una vendida; no viene por ese lado. Estaríamos muy mal si un empleado de un Banco de la ciudad nos vende, no lo quiero ni pensar. Esto fue una salidera bancaria bien organizada por extranjeros. Esta vez me tocó a mi, pero fue al azar", dijo aPor otra parte, aseguró que nadie sabía que iba al banco a realizar una transacción por lo que descarta que se haya filtrado este dato y señaló que fue perseguido, aunque no lo notó en ese momento.. La víctima del robo, asegura que le pincharon un neumático y lo siguieron para robarle la mochila donde estaba el dinero, mientras simulaban que lo ayudaban con la cubierta.