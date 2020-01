Intentan impedir la detención de jóvenes en Paraná y denuncian abusos policiales

La referente de la Izquierda, Nadia Burgos, denunció "abuso de autoridad por parte de la Policía de Entre Ríos". Fue luego de que un grupo de personas intentara impedir la detención de dos jóvenes.La referente de la Izquierda, Nadia Burgos, denunció la aprehensión irregular de dos adolescentes en inmediaciones de la Feria de Salta y Nogoyá de la capital entrerriana."Una vez más nos tocó presenciar abuso de autoridad por parte de la Policía de Entre Ríos. Mega operativo para averiguar antecedentes de dos personas que tras ser golpeadas y trasladadas dejaron en libertad", expresó la dirigente en las redes sociales.Y continuó: "En el medio accionando policías sin identificación y sin orden judicial. Este accionar de la policía no puede seguir avalándose, y el control social es crucial para que no pase más. Por eso intentamos hacer la denuncia y por eso no nos vamos a quedar callades ante estos hechos".Expresó al respecto que "no pudimos hacer la denuncia del procedimiento ilegal porque no somos familiares ni víctimas directas. Sabemos que están en libertad pero no como están porque nadie nos quiso informar a donde los trasladaron".Quien salió a aclarar lo ocurrido fue el subjefe Departamental de Policía, Raúl Menescardi quien dio cuenta de que "a una persona le habían sustraído una prenda de vestir. El autor lo dejó en otro local, cuyo dueño la devolvió a su propietario. Fue así que el autor del ilícito regresó al lugar y le aplicó un golpe al comerciante que había devuelto la ropa".Tras ello, la Policía detuvo a una pareja: Un mayor de 21 años y una joven de 17. En ese momento, "un grupo de unas 15 personas, la mayoría mujeres trata de impedir el operativo policial. No se pudo seguir trabajando en el lugar por la cantidad de gente que se acercó al personal profiriendo insultos, pese a que se estaba actuado como lo había mandado la Fiscalía", afirmó Menescardi.Precisó que "se trasladó a la chica a Minoridad y al mayor quedó supeditado a la causa. Los dos comerciante, tanto quien sufrió el robo como quien padeció el golpe en el rostro realizaron la denuncia en Comisaría Octava"."Fue un hecho flagrante, en el que hay que poner los implicados a la orden del fiscal, de quien recibimos las órdenes pertinentes", sostuvo el subjefe policial, quien además dijo aque la forma en que actuaron las personas que intentaron impedir las detenciones no fue la adecuada.