La pareja que atropelló, mató a un hombre e intentó huir dio positivo de cocaína

Un hombre de alrededor de 35 años murió la madrugada de este sábado tras ser embestido por un coche en la esquina de avenida Rivadavia y Combate de los Pozos, a metros del Congreso.El conductor del Peugeot 206 gris, de 45 años, y su acompañante, una mujer de 20, dejaron el auto abandonado muy cerca del lugar e intentaron escapar en un taxi pero, finalmente, fueron detenidos por policías de la Ciudad y trasladados a la Comisaría Vecinal 3ra."El SAME lo único que pudo hacer es constatar la muerte", expresó Alberto Crescenti, titular del Servicio de Atención Médica de Emergencias, en declaraciones al canal de cable Todo Noticias.Según el parte oficial de la Policía, a los dos ocupantes del auto que circulaba a gran velocidad les dio positivo el control de drogas, por cocaína. El test de alcoholemia, por lo contrario, arrojó resultados negativos.El Peugeot en cuestión, que registra 11 infracciones en un mismo día en la Provincia de Buenos Aires -10 en Don Torcuato y una Dolores- por "no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos", fue abandonado en la esquina de avenida Rivadavia y Ayacucho, a tan sólo 50 metros del punto en donde fue atropellado el masculino.Asimismo, el coche también posee una multa "por no detenerse antes de la línea marcada o senda peatonal" en la mencionada localidad tigrense. $114.908 es, en total, la suma que adeuda el vehículo en concepto de infracciones.Interviene en la causa el Juzgado Criminal y Correccional N° 56 a cargo del Dr. Litvack, Secretaría Nro. 56 del Dr. Torres. Fuente: (Clarín).-