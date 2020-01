Videos: Robaron $6 millones a empresario entrerriano tras pincharle un neumático

Gualeguaychú dejó de ser hace tiempo ese pueblo tranquilo en el que se podía dormir con la puerta abierta y dejar la bicicleta sin candado. Eso está más que claro. Pero, más allá de los hurtos de todos los días, también comenzaron a darse situaciones que tienen más que ver con organizaciones criminales que con ocasionales ladrones de poca monta.El último viernes, a la siesta, se produjo un robo que llama mucho la atención por la forma en que se concretó. No hubo armas ni amenazas. De hecho, nadie se dio cuenta. La víctima fue el conocido empresario local Juan Contreras, quien dialogó cony relató con detalle lo sucedido.

"A las 12.45 entré al Banco Galicia para hacer una operación, me quedé esperando y terminé saliendo a las 13.55. Salí muy rápido y muy enojado (por el tiempo de espera), tiré mi maletín al piso, del lado del acompañante y me fui", contó. "Retiré $415250 y los puse en el maletín, donde ya tenía 70 mil dólares en efectivo y cerca de $300 mil", aclaró.Con el dinero en su poder, Contreras se dirigió a dos domicilios, donde lo estaban esperando. Uno en la calle Bolivar, donde no permaneció más de cinco minutos, y el otro sobre la calle Montevideo. "Ahí bajé tres minutos de reloj, y arranqué para Café y Helados (Urquiza y Ángel Elías), donde me estaban esperando. Cuando retomo Italia para doblar en Urquiza siento que la goma estaba baja, lo que me pareció raro, es un auto con gomas nuevas. Aceleré para llegar, pero decidí parar porque ya estaba en llanta", relató el empresario."Tenía el 'Infla y sella' en el auto (aerosol para reparar provisoriamente neumáticos), entonces me bajé para ponerle y seguir. Pero no la pude levantar (a la rueda), me gasté el tarro entero. Llamé a la persona que me estaba esperando, y fue hasta ahí con un segundo aerosol, lo gastamos también. Cuando vuelvo a subir al auto (BMW 530) me dí cuenta que el maletín no estaba, y que la puerta del acompañante estaba abierta", contó.El robo se produjo en Urquiza y España. E inmediatamente el damnificado hizo la denuncia policial. En diálogo con ElDía, tras 24 horas del hecho, y luego de seguir los pasos de la investigación de cerca, Contreras no tienen dudas: "no fue un hurto, fue un robo organizado. Estoy casi seguro que uno de los tipos que aparece en los videos de las cámaras de seguridad estaba dentro del banco. Y la rueda se pinchó porque me pusieron un espiga de semieje (elemento metálico hueco que incrustado en una cubierta hace que esta se desinfle en el acto)", indicó.Gracias al registro de las distintas cámaras de seguridad, se pudo establecer que, en principio, los sospechosos serían tres hombres y que el auto utilizado para el robo en un Chevrolet Onix color gris plata, que habría sido alquilado en una rentadora ubicada en el partido de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.En 2016, Contreras en el recinto del Concejo Deliberante en medio de las sesiones por la recuperación del Municipio del ex Parador Uno, playa que consecionó hasta ese momentoSegún los datos a los pudo acceder ElDía, este hecho tendría conexión con uno de similares características perpetrado días atrás en San José, en el departamento de Colón. Tanto la Justicia (la denuncia fue hecha también en Fiscalía) como la Policía trabajan en eso.