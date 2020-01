Escándalo judicial: Una perito forense denunció a un juez por abuso sexual

Un juez del fuero Civil de La Plata quedó en medio de un escándalo sexual y judicial con pocos antecedentes en la historia criminal bonaerense. Una reconocida médica forense denunció al magistrado por abuso sexual.Debido a su trabajo, Virginia Creimer declaró como testigo calificada en decenas de procesos penales y juicios orales por abusos sexuales, femicidios y asesinatos. Sus informes y exposiciones fundaron condenas contra violadores y homicidas.

Ayer, ante la policía declaró como víctima. "La testigo indicó que en un momento de la charla se sintió incómoda y le dijo que quería irse. Al levantarse de la silla, Juan la hizo girar hacia él y empezó a besarla en la boca y en la cara. Mientras intentaba sacarle la ropa le metía la mano por debajo del top. Entonces, la víctima trató de defenderse, pero Juan la agarró con fuerza y la manoseó por todo el cuerpo. La agarró por los pechos y los glúteos hasta que pudo escapar y salir de la casa de Juan", se consignó en la denuncia realizada en Dirección de Departamental de investigaciones de La Plata.Según consta en el documento que constituye la foja 1 de la causa judicial por abuso sexual y lesiones, la víctima que relató el hecho es Virginia Creimer, de 50 años, directora Técnica de la Red de Ciencias Forenses de la República Argentina, titular de la cátedra de Deontología Médica y Medicina legal de la Universidad Nacional de La Plata e integra la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Fiscales.En tanto que Juan, el acusado del ataque sexual, según consta en la denuncia, fue identificado como Juan José de Oliveira, de 45 años, magistrado del juzgado Civil y Comercial N° 6 del Departamento Judicial La Plata, indicó"La víctima relato que luego de escaparse llegó a su casa en estado de angustia y decidió realizar la denuncia penal contra el agresor", se expresó en el documento que marcó el comienzo del expediente.El apellido De Oliveira es muy conocido en el ambiente judicial de la capital provincial. Juan José de Oliveira, es juez Civil y Comercial en La Plata, mientras que su padre, Juan Ángel de Oliveira es el subprocurador general ante la Suprema Corte provincial.Al relatar el ataque ante la oficial superior, responsable del Gabinete de Delitos Contra la Integridad Sexual de la policía bonaerense, la médica forense recordó que conocía a Juan José de Oliveira de la época en la que trabajaron juntos en el Ministerio Público bonaerense."La víctima manifestó que el día que fue atacada estaba en su casa con dos de sus hijos cuando le avisaron que su automóvil se había roto en el centro de City Bell. Entonces, se dirigió al lugar para llamar a la asistencia mecánica. Mientras esperaba la grúa recibió un mensaje de Juan José de Oliveira, quien le preguntó cómo estaba. Entonces, la testigo le detalló el problema que tuvo con su rodado. Como respuesta, Juan se ofreció a ir a buscarla, pero ella se negó", se indicó en la denuncia penal.Al declarar ante la policía, Creimer, que es autora de un Protocolo para la investigación de casos de femicidios, manifestó que el ataque ocurrió hace una semana, en la casa del imputado."Cuando me arreglaron el auto y para no ser descortés le dijo a Juan que si él quería podían tomar unos mates en su casa. Entonces Juan accedió y ella pasó por su casa. Mientras estaban dentro de la vivienda, Juan comenzó a hablar sobre su vida sentimental, se refirió a su divorcio y a las amantes que tenía. En ese momento, ella se sintió incómoda e intentó cambiar de tema", expresó la víctima en la denuncia.A partir de la declaración ante la policía de la reconocida perito judicial se inició una investigación penal preparatoria que quedó a cargo del fiscal Marcelo Martini.Hasta que el juez acusado designe un abogado particular será representado por un defensor oficial, en este caso y debido a que le correspondía por el turno, la defensa estará a cargo de Ricardo Fuentes.En principio, el hecho por el que fue acusado el juez De Oliveira fue calificado como supuesto abuso sexual y lesiones. Por tal motivo, luego que terminó su declaración testimonial, la víctima decidió someterse a la revisión médico legal correspondiente. Fuente: (La Nación).-