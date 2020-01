Detuvieron al acusado de prender fuego y matar a su mujer

El hombre acusado del femicidio de Florencia Coria, la mujer que murió después de haber sido rociada con alcohol y quemada en Villa Constitución, fue apresado en Pérez. Se trata de Cristián Alberto Cabrera, de 42 años, marido de la víctima y padre de su hija menor, quien se dio a la fuga ayer al mediodía al enterarse del deceso de su esposa.La mujer falleció en horas de la mañana de ayer en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde había ingresado el pasado 29 de diciembre, con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. Ni bien trascendió su deceso, el marido, quien había sido imputado por tentativa de femicidio por el juez penal Ignacio Vaca, escapó.La fuga de Cabrera causó indignación entre los familiares y allegados de la joven asesinada, que se quejaron de que, ante la evidencia de que el hombre había sido el autor del crimen, no quedara detenido. "Estaba en la casa como si fuera un country", dijo Nélida, madre de la víctima del femicidio, a poco de enterarse de que se había fugado.Florencia tenía 27 años, era rosarina y madre de dos hijos de siete y tres año, la menor con Cabrera. Tras una feroz pelea con su pareja, el pasado 29 de diciembre su marido la roció con alcohol y le prendió fuego. Sufrió graves quemaduras que le provocaron la muerte. El atacante tenía un largo historial de denuncias de violencia de género."Tiene muchas denuncias, en la comisaría 8ª, en la comisaría 7ª, en tribunales", contó sin salir de su estupor la madre de la víctima, quien aseguró que Cabrera no solo había golpeado a su hija en reiteradas oportunidades sino que eta vez "la quemó y la encerró, mi hija pedía a gritos que le abrieran la puerta y no lo hizo".En su descargo, el acusado, que tenía quemaduras de segundo grado y un corte en el hombro, declaró que su mujer se había herido a sí misma para inculparlo y argumentó que las quemaduras que él mismo sufrió en el entredicho las había sufrido al intentar disuadirla. Pese a su descargo, quedó detenido a disposición de la Justicia.Ayer, pasado el mediodía, cuando trascendió la muerte de Florencia, Cabrera abandonó su casa en Villa Constitución, donde había constituído su domicilio para cumplir la prisión que le había dispuesto el juez Vaca. No tenía ni pulsera ni custodia policial. Estuvo prófugo hasta la noche, cuando fue retenido por vecinos en Pérez. (La Capital)