A mano armada y con el casco puesto asaltó una panadería

Foto: Celia, la empleada que sufrió el asalto Crédito: El Sol

El pasado martes alrededor de las 19, se produjo un asalto a mano armada en una panadería ubicada en la intersección de calles Vélez Sarsfield e Ituzaingó de la ciudad de Concordia. La empleada contó que un delincuente entró y apuntándola con un revolver le pedía dinero.



El ladrón "nunca se sacó el casco, no le pude ver la cara, me asaltó y se fue por calle Ituzaingó, se ve que otro lo estaba esperando en una moto", contó Celia, la empleada que estaba al frente del negocio en el momento del hecho.



Y agregó que "es la segunda vez que me llegan los delincuentes para asaltar este lugar. El año pasado me asaltaron en horas de la mañana y ahora eran las siete de la tarde más o menos. El tipo entró con el casco puesto y con un revólver me amenazó y me dijo que le diera la plata".



"Me pedía el celular pero lo salvé porque lo tire abajo del mostrador, gritaba que le diera la plata, me hablaba y me decía algo pero cómo tenía el casco puesto no pude entender bien lo que me decía", recordó la mujer y dijo que "en ese momento fui a la caja, saqué la plata que tenía, que era muy poco y se la di".



En ese mismo sentido la empleada agregó que "la plata que le di no era mucha porque no tenemos mucho dinero en la caja, se llevó lo que había que era puro cambio", recordó y dijo: "menos mal que pude salvar mi celular y afortunadamente no había ningún cliente en ese momento", no obstante comentó que: "el año pasado cuando entró un asaltante yo salí afuera a los gritos pidiendo ayuda porque pasaba mucha gente a esa hora pero esta vez fue a las tardecita y yo miraba para afuera y no pasaba nadie", lamentó Celia en diálogo con diario El Sol.