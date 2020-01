Foto: Incendio intencional destruyó un quincho y estuvo muy cerca de una casa Crédito: Diario Uno

En la tarde de este miércoles se registró un incendio de pastizales que se propagó de tal manera que puso en riesgo una casa y afectó directamente un quincho que quedó totalmente destruido.



Cerca de las 16 se debió solicitar la rápida intervención de bomberos para que se controlara un incendio en un predio. La mayor preocupación era que el fuego estaba muy cerca de una vivienda y estaba afectando un quincho.





Según diario Uno, la casa estaba ocupada por un familiar del dueño, un diseñador gráfico hijo de un reconocido periodista y promotor publicitario.



El incendio se denunció en calle General Espejo al 5000, y se inició, según las propias explicaciones de los titulares del predio, en los pastizales aledaños. En esa idea, no se descartó que un grupo de adolescentes podría habría cruzado por el lugar y no tuvo mejor idea que arrojar algún fósforo.



Por el intenso calor, sumado a los pastos secos, es que las llamas se propagaron por el lugar incendiando la totalidad de la estructura de madera y paja.





El fuego fue controlado a unos 15 metros de la vivienda que no resultó afectada.