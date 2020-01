Crimen de Lucas Bentancourt: Acusado será trasladado a Concepción del Uruguay

A menos de dos semanas después de ser condenado por ser el autor material del homicidio de Lucas Bentancourt, en el barrio Francisco Ramírez (338 viviendas), por lo que el Tribunal local le dio 14 años (más 4 por otros delitos menores), trascendió la noticia del traslado de Genaro Guiérrez.



Aunque no hay información oficial todavía, ElDía confirmó que el interno dejará la Unidad Penal Nº2 para ser trasladado a la UP Nº4, de Concepción del Uruguay.



El motivo habría sido un conflicto interno. Por lo que el Servicio Penitenciario resolvió el traslado, que sería esta misma tarde.



Por su parte, el abogado defensor de Gutiérrez, Pablo Di Lollo, reconoció ante el llamado de ElDía que extraoficialmente se enteró de la noticia del traslado, pero contó que "todavía no he sido notificado por el Juzgado de Ejecución de Penas".



"Estuve esta mañana en el penal, de visita de cárcel, fui a ver a otros internos que son clientes míos. Pero no pedí hablar con él porque pensaba hacerlo mañana", expresó el abogado.