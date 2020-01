"Nos mataron a palos", dijeron los ladrones golpeados por vecinos tras asalto

Por la cartera

Investigar si hubo excesos

Con los rostros todavía marcados por la paliza que recibieron el domingo, dos motochorros fueron imputados este martes en tribunales. La fiscal Gabriela Arri atribuyó a la dupla haber intentado sustraer la cartera de una mujer, cuando caminaba por las calles de barrio Sargento Cabral; y solicitó que se fije audiencia para el tratamiento de la medida cautelar."No alcanzamos ni a tocar a la señora" dijo uno de ellos al juez de la IPP, Darío Sánchez. "Nos agarraron del cogote y nos hicieron caer" de la moto, continuó. "Nos mataron a palos", sostuvo.Para reforzar la versión, su compañero afirmó que "intentamos, pero no pudimos robar nada porque llegaron los vecinos antes que provoquemos el hecho". Pero coincidió con su par en que "nunca la tumbamos" (a la víctima) como señaló la fiscal Arri en su atribución imputativa.La Fiscalía imputó a ambos el delito de "robo" en grado de tentativa y en carácter de coautores. Dijo que los dos circulaban el domingo alrededor de las 23.20, en una moto marca Gilera de 150 c.c. roja cuando en las inmediaciones de las calles Alvear y Quintana se abalanzaron sobre una mujer que llevaba colgada de un brazo una cartera de cuero blanca.El hecho no llegó a consumarse gracias a la intervención de los vecinos, que salieron en auxilio de la damnificada; y por el accionar de la policía, que puso fin a la paliza propinada por particulares. Asimismo, uno de los asaltantes acusó "a la gente" de haberlo golpeado, pero también "a los milicos"; y se quejó de no haber recibido asistencia médica.En su defensa, el abogado Ignacio Alfonso Garrone planteó la ilegalidad de la detención, aduciendo que "el uso de la fuerza física ha sido desmedido" en cuanto a los particulares que intervinieron, y "abusivo" por parte del personal policial. "Recibieron una paliza encomiable y no les dieron asistencia médica", agregó el letrado. Con esos argumentos pidió al juez Sánchez que ordene "la inmediata libertad" para sus pupilos, señalóTras un breve cuarto intermedio y ante la oposición fiscal para concederle el beneficio, el juez Sánchez resolvió rechazar el planteo defensivo, aunque ordenó que se investigue si hubo excesos en el uso de la fuerza del Estado. Asimismo, dispuso la programación de audiencia para el tratamiento de la medida cautelar, para el próximo jueves en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial.