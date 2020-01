Sufrió quemadoras en 90 % del cuerpo luego de que su marido la prendiera fuego

Una mujer de 27 años de Villa Constitución fue rociada con alcohol y prendida fuego por su marido, y permanece internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con el 90 por ciento del cuerpo quemado. El hombre, que declaró que ella se autolesionó, fue imputado y está con prisión preventiva domiciliaria.



El hecho ocurrió el pasado domingo 29 de diciembre, cuando Florencia C., de 27 años y madre de dos niñas de 3 y 7 años, fue atacada por su pareja, Cristian C, de 43 años, con el que tienen una hija en común.



La madre de Florencia, Dora, contó que habían entrado discutiendo en el domicilio que comparten en Villa Constitución. "Este tipo le tiró con alcohol y la prendió fuego. La quemó y la encerró, porque mi hija pedía que por favor le abrieran la puerta", aseguró la mujer, quien confirmó que Florencia sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo y se encuentra internada en grave estado.



"Tiene muchas denuncias, en la comisaría 8ª, en la comisaría 7ª, en Tribunales...", contó Dora, respecto al agresor.



Cristian C. resultó con quemaduras de 2º grado y una herida cortante en el hombro, por lo que ambos fueron internados el mismo 29 de diciembre en el Samco de Villa Constitución (ella fue derivada ayer al Heca).



Él declaró que su mujer se lesionó a sí misma durante una discusión para inculparlo.



El hombre fue imputado por el juez Ignacio Vacca por homicidio agravado por el vínculo y femicidio en grado de tentativa ambos en concurso ideal. Aunque la fiscal Analía Saravalli solicitó prisión preventiva efectiva, el magistrado resolvió otorgarle prisión domiciliaria hasta el 10 de enero. De esta manera, el acusado permanece internado en el Samco, pero cuando le den el alta médica regresará a su casa de Mitre al 800, en el barrio Santa Mónica.



Mientras tanto, organizaciones de mujeres pidieron que le retiren a la hija de ambos, de tres años. "Lo más grave es que la menor está con la familia paterna, el juez Vacca dictó prisión domiciliaria", dijo Liliana Leyes, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). "Esto es muy grave, él tiene que estar con prisión efectiva y la niña con familia materna", sentenció. (La Capital)