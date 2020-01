Embarazada que robó un auto, atropelló y mató a motociclista seguirá detenida

Policiales Embarazada robó un remís y en la huída atropelló y mató a un motociclista

Una mujer embarazada participó del robo de un auto, se subió al vehículo con dos cómplices, atropellaron a un hombre que viajaba en moto y escaparon, pero la Policía pudo detenerla. Ocurrió en José C. Paz, provincia de Buenos Aires.Durante la fuga, los delincuentes chocaron el auto robado contra una casa. Los dos hombres pudieron correr, pero la mujer quedó herida dentro del vehículo. La Policía la trasladó a un hospital y los médicos ya le dieron el alta médica.Sin embargo, la vida ya no será igual para nadie. No será igual para la familia de Esteban Walter Segovia, al que atropellaron y mataron durante el escape; y no será igual para el bebé, que cuando nazca tendrá a su mamá presa por el robo seguido de muerte.la situación de la detenida: "A ella ya le dieron el alta, no sufrió consecuencias en su embarazo de siete meses y ahora está a la espera del traslado a una unidad penitenciaria".El fiscal de la UFI 18 Descentralizada de Malvinas Argentinas, Carlos Hermelo, deberá elegir un lugar de detención dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en condiciones para que la mujer pueda llevar adelante los últimos meses del embarazo.Una vez que dé a luz y que avance la investigación, la mujer podría recibir el beneficio de la prisión domiciliaria para que el bebé no sufra las consecuencias de la decisión de su mamá. La pareja de la detenida no se presentó en el hospital y sospechan que sería uno de los prófugos.