Brutal crimen de pareja y una niña: Encontraron al joven que era buscado

El adolescente de unos 17 años que era intensamente buscado después del triple crimen de Melchor Romero cometido el 1 de enero pasado fue encontrado caminando a un costado de la Autovía 2 a la altura del kilómetro 90, en el distrito bonaerense de Brandsen.El paradero del joven se desconocía desde el hallazgo de los cuerpos de su madre, su padrastro y su sobrina, quienes fueron asesinados a cuchilladas en una casa de Melchor Romero.El fiscal de la causa, Marcelo Martini, brindó detalles sobre cómo fue encontrado el adolescente, identificado como "Exequiel", a la vera de la Autovía 2, que une la ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata.El joven, trasladado luego a La Plata, fue observado por efectivos policiales que patrullaban la zona y a quienes les llamó la atención que hubiera alguien caminando por la banquina de esa carretera bonaerense.Al acercarse al adolescente, comprobaron que se trataba de "Exequiel", el muchacho que estaba siendo buscado desde comienzos de año y en las próximas horas los investigadores intentarán determinar si participó o no en el sangriento triple crimen de Melchor Romero.Este lunes, la búsqueda del joven se prolongaba por zonas rurales del partido de La Plata.Martini, el fiscal (UFI Nº 3) que instruye en la causa, dio la orden de buscar a "Exequiel" para que "explique por qué no estaba en el lugar donde vivía" en el momento del triple crimen.El 1° de enero fueron encontrados tres cuerpos en una vivienda ubicada en la calle 523, entre 164 y 165, de la localidad bonaerense de Melchor Romero, en el oeste del partido de La Plata, sin que haya pistas sobre el autor de la masacre.Allí estaban los cuerpos de Alma Manino, una niña de 5 años (descuartizado dentro de una bolsa), de su abuela, Graciela Holsbak, y el de su pareja, Raúl Marino, que estaba decapitado y envuelto en una frazada.Con la instrucción de Martini, la Policía bonaerense inició una investigación para dar con el paradero del cuarto habitante de la vivienda, al que los vecinos señalaron como "Exquiel".Martini dijo no entender por qué el joven escapa de las autoridades y señaló que la Policía estaba cerca de poder dar con él para que declare y aporte información que podría ser importante para la causa.