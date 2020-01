Moto chocó contra la puerta abierta de vehículo y terminó debajo de un colectivo

Un accidente de tránsito se registró este lunes en horas de la tarde en calle Illia, entre Urquiza y 25 de Mayo, de Paraná.Según informaron desde Bomberos Voluntarios a, una moto circulaba por la derecha y chocó contra la puerta abierta de una camioneta estacionada. Producto del violento impacto, el motociclista terminó debajo de un colectivo de la línea 2 que pasaba por el lugar. El semáforo estaba en rojo y, por tal motivo, el colectivero no avanzó en su marcha.El conductor de la moto fue trasladado al Hospital San Martín, ya que sufrió golpes.Bomberos Voluntarios realizaron la primera atención junto con personal del Servicio de Emergencias 107.La conductora de la camioneta contó aque "estaba bajándome del auto, el semáforo estaba en rojo. La tarjetera estaba desplazándose entre los dos colectivos que había en ese momento. Apareció una moto que aceleró porque quiso pasar al colectivo y chocó el borde de mi puerta y terminó debajo del colectivo"."Me siento mal pero agradezco que el colectivero no arrancó. Cuando la moto terminó debajo del colectivo el semáforo se puso en verde. El chofer sintió el fuerte impacto y no siguió, sino pudo haber sido una tragedia", remarcó.Comentó que "tuve contacto con un familiar del joven porque él estaba siendo atendido. Inmediatamente cuando pasó todo me comuniqué con el 911. No le pasó nada grave al parecer".