Cinco detenidos por la violación de una adolescente en los baños de una playa

El terrorífico hecho

Ya son cinco los detenidos por la salvaje violación de un grupo de hombres - de entre 19 a 32 años- a una adolescente de 15 años en Candelaria, provincia de Misiones. El terrible hecho habría ocurrido en los baños públicos de la Playa "Sarandí" de la Costanera el pasado 1 de enero, tras los festejos de fin de año.Paralelamente, Alicia F. madre de la menor abusada, recibió amenazas de muerte por parte de la hermana de uno de los detenidos y que ahora tiene una restricción de acercamiento al domicilio de la víctima, tras la denuncia que formalizó su progenitora por amenazas.Horas después del hecho, fueron detenido Ramiro B. (32 años), Alfredo Ch. (22 años) y Mauro P. ( 24 años), en tanto que el viernes se entregó Federico G. (19 años) y en las últimas horas fue detenido Julio G. (22 años), la persona que filmó la violación y amenazó con viralizarlas si la menor hablaba del hecho.Al menos tres de los detenidos prestaron declaración el sábado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Posadas y todos permanecen alojados por separados en distintas dependencias policiales de Posadas y Candelaria.La madre de la víctima solicitó nuevamente asistencia psicológica para su hija, quién "se encuentra sin comer y sedada con medicamentos". Alicia F. manifestó aque la joven "está muy mal por lo que vivió, no come nada y solo quiere dormir", relató.No obstante ello, dijo que tanto ella como la adolescente están dispuestas "en llegar hasta el final con la denuncia" y dijo que todavía no sabe cuando su hija va a declarar ante Cámara Gessell, para "ratificar todo lo que contó en la Comisaría de la Mujer de Fátima".La violación se llevó a cabo en los baños públicos de la Playa "Sarandí" cuando despuntaba el alba del primer día del 2020 y quedaban pocas personas en la playa y los que aún permanecían en el lugar, estaban tirados en la arena bajo los efectos del alcohol.Tras el abuso sexual, la chica pudo llamar a un tío que estaba cerca de Playa "Sarandí", quién la socorrió y la llevó hasta su casa. Luego su madre hizo la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Mujer de Fátima, donde se le hicieron los exámenes médicos, constatándose la violación con acceso carnal. La víctima recibió además el kit de asistencia para casos de abusos.Alicia F. -madre de la adolescente violada- describió el calvario por el cual atravesó su hija el miércoles a la mañana. "Mi hija me contó que estaba con un vecino que era su "noviecito" en el sector de los baños de la playita. En determinado momento el chico se va y cuando mi hija quiere salir entran cuatro hombres (al baño) y comienzan a violarla brutalmente, mientras que otro, estaba en la puerta filmando", manifestó.Agregó que mientras se producía la violación, "le tiraban del pelo, le rasguñaron la espalda y le derramaron cerveza por su cuerpo". Alicia dijo que su hija reconoció a los agresores. Precisamente con esos datos, es que la policía ubicó sus paraderos rápidamente y fueron detenidos en distintas comisarías de Posadas y Candelaria.Alicia, que es docente, se mostró sorprendida por la identidad de los violadores. "«Esos chicos eran amigos de mis hijos, jugaban al fútbol juntos, uno de ellos es el hijo de una colega y otro de una amiga mía, esto me duele el alma", dijo la mujer acongojada.