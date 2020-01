Joven asesinada por su novio: autopsia reveló lesiones de larga data

El femicidio de Valentina Gallina estremece a Olavarría. La joven de 19 años fue asesinada este sábado por la mañana luego de recibir reiterados golpes en la cabeza y, según determinó la autopsia, tras haber sufrido violencia de género durante largo tiempo. Además, los investigadores indicaron que la víctima agonizó antes de su muerte y que su novio, que se encuentra detenido como el principal sospechoso, tenía antecedentes.El fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, desmintió categóricamente los dichos de Alejandro Diego Ezequiel País, el joven de 29 años que convivía Gallina."El cuerpo no tiene lesiones de armas de fuego. Su muerte se produjo por golpes, por un edema craneal. A su vez, tiene muchas lesiones punzocortantes en el cuero cabelludo y otras de larga data, por lo que estamos ante una situación de femicidio y de violencia de género muy clara", aseguró Sobrino.Con respecto a la situación en la que la joven fue encontrada dentro de su casa por las autoridades, el fiscal general explicó: "El crimen se produjo puertas adentro de la vivienda. Se ha notado que ella intentó trasladarse por el lugar, por lo que existió agonía. Eso va a ser tenido en cuenta al momento de la imputación: el ensañamiento y el sufrimiento de ella".Además, afirmó que, si bien todavía no hay pericias específicas al respecto, la Justicia investigará el uso de estupefacientes por parte de País. "La droga influyó en este caso. Será uno de los elementos a tener en cuenta. Por testimonios y demás, se sabe que había consumo", aseguró.Por último, Sobrino confirmó que, si bien el joven no había sido denunciado previamente por violencia de género, tenía antecedentes e incluso había estado preso por otras causas.En la madrugada del 12 de junio de 2008, Valeria Soledad Cazola, la mamá de Valentina, fue asesinada de cinco puñaladas en el abdomen por su novio, Jorge Villanueva, en una de las habitaciones de una pensión ubicada en avenida Alberdi 2744, del barrio Coronel Dorrego.Por la mañana de aquel día, los vecinos de la mujer vieron a Villanueva salir de la habitación con un bolso. Al mediodía, un amigo lo encontró en la calle y él le confesó lo sucedido. "Me parece que maté a Valeria", le dijo.Por el hecho, Villanueva fue condenado a 10 años de prisión en un juicio abreviado en 2009 por el delito de "homicidio simple", ya que la ley no contemplaba entonces la figura de "femicidio" como agravante.En tanto, la familia de Cazola había inaugurado el año pasado el hogar para mujeres en estados vulnerables llamado "La Casa Popular de Valeria", ubicado en Fassina 1931, de barrio Sarmiento Norte."No tenemos palabras para expresar tanto dolor, nos arrebataron la vida de la Valen. Pedimos el rápido esclarecimiento del hecho y justicia por nuestra compañera", publicaron en Facebook tras el nuevo femicidio.