Fue a sacar dinero al cajero, le quisieron robar y recibió una puñalada

Un violento hecho ocurrió este domingo en horas de la madrugada en un cajero de calle Sarmiento, de la ciudad de Concordia.



Según se informó a Elonce, un enfermero llegó en camioneta hasta el lugar para sacar dinero porque debía viajar a Buenos Aires. "Atrás de él entraros dos personas más y afuera quedaron dos. Él puso la plata en su pantalón y cuando puso la tarjeta en la riñonera, estos dos hombres le exigen que le entregue el dinero. En ese momento le dieron una puñalada", relató su hermana.



En ese sentido, informó que "ahora él está compensado, la herida es chiquita y poco profunda, no afectó ningún órgano. Gracias a Dios la sacó barata. Está bien pero internado en el hospital Masvernat. Perdió mucha sangre porque después que le pasó eso se fue solo hasta el nosocomio a internarse".



"Se pegó un susto porque escuchó un disparo. Hay que tener cuidado cuando uno va al cajero y no hay nadie porque pasan estas cosas. Forcejeó para que no le saquen la riñonera y le torcieron el dedo", agregó. Elonce.com