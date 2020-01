Niño fue atacado ferozmente por un pitbull y vecinos lograron rescatarlo

Un niño de 8 años fue atacado y lastimado por un pitbull en la ciudad de Concordia. El mismo estaba suelto en calle Diamante, entre Avellaneda y Las Heras.El padre del chico, Álvaro Lechini, relató aque el nene "estaba jugando con mi sobrino, en la casa del tío. El nieto del vecino estaba con ellos. En un momento, el chico quiso irse a su casa. Mi hijo lo llevaba de la manito y cuando cruzaban la calle, el perro lo atacó. Había varios vecinos que pudieron sacarlo y que el animal lo largó, porque pudo haber sido una tragedia".Según el joven, el can ya ha atacado a otras personas. "Ya hay denuncias por el tema", afirmó. Asimismo, denunció que "los perros están todo el día en la calle y el dueño dice que no muerden".Lechini expresó que trasladaron al chiquito en auto al hospital Masvernat. "Lo atendieron enseguida", manifestó para resaltar el tratamiento que recibieron en el nosocomio.Asimismo, dio cuenta de que realizó la denuncia correspondiente. "Fue la Policía y un veterinario, al cual el perro también atacó". Además, dijo aque las autoridades pertinentes le dijeron que al can le harán un control antirrábico."Quiero que no vuelva a ocurrirle a otro chico ya que puede terminar en tragedia", cerró.