Arrojaron a mujer de su moto y le fracturaron el brazo tras robarle la cartera

Una mujer que circulaba en su motocicleta por las inmediaciones de Humberto Primero y Rawson de la ciudad de Concordia, fue sorprendida por un delincuente que la apareó con su motocicleta, le tironeó la cartera y se la arrancó del brazo. No conforme con eso el delincuente la empujó y la hizo caer de la moto, razón por la cual la mujer terminó con un brazo fracturado y severas lesiones en la cara y en distintas partes del cuerpo.



Sobre el mal momento que le tocó vivir, Solead Moreira contó que "yo salí de mi casa para ir hasta la casa de mi mamá porque íbamos a pasar el 31 las fiestas y cuando quise acordar se me acercó una moto que la verdad que no sé de donde salió, no sé si me venía siguiendo o qué. El tipo que iba solo me tironeó la cartera, yo no opuse resistencia y se la di, todo eso fue mientras iba marchando pero me pegó una patada y me hizo caer con moto al pavimento. Quedé en el suelo con el brazo quebrado e inconsciente".



Del mismo modo, Soledad comentó que "lo único que me acuerdo es que el tipo llevaba el casco por la mitad de la cabeza y cuando yo lo miré que él me tironeó".



"La verdad es que no me maté porque no era la hora. Además del brazo derecho fracturado, tengo la pierna derecha toda pelada por el golpe en el asfalto, y la cara lastimada", completó en declaraciones a diario El Sol.