Dictaron prisión preventiva domiciliaria al acusado de violar a una joven

Un nuevo hecho de características aberrantes se produjo el fin de semana del 27 de diciembre en la localidad de San José de Feliciano cuya víctima fue una joven oriunda de la "Capital provincial del Ternero" y por cuyo delito la Justicia imputó y resolvió la situación procesal del presunto actor del hecho.



El fiscal Ricardo Temporetti que instruye en la causa confirmó a TalCual la imputación de un joven, oriundo del Distrito Chañar (así figura en el legajo judicial) como responsable del delito de "Abuso sexual con acceso carnal".



Al imputado, V.P.A. (se dan a conocer las iniciales solamente ya que está imputado, no condenado y hasta que no se confirme una condena firme se presume su inocencia) se le dispuso una Prisión Preventiva Domiciliaria por 90 días.



Tal Cual también pudo saber que se aplicó una serie de restricciones, como el no acercamiento a un mínimo de 200 metros del domicilio de la víctima y también la prohibición de comunicarse por ningún medio con tres personas (un hombre y dos mujeres) que serían potenciales testigos del hecho y que al desarrollarse el proceso pueden ser fundamentales sus declaraciones para deslindar responsabilidades penales del hecho.



La resolución de fecha 30 de diciembre está suscripta por el Juez de Garantías y Transición Dr. Emir Artero y el secretario Dr. Carlos Oscar Caraballo.