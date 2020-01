Lo detuvieron por violencia de género y su abuela dice que la policía lo golpeó

Un joven fue detenido por personal policial en el interior de una vivienda porque, supuestamente, estaba provocando daños y realizaba amenazas contra otras personas. Fue la cuñada del individuo quien habría dado aviso a los uniformados. Sin embargo, la abuela del joven dijo que a su nieto lo golpearon y lo dejaron lleno de moretones: "los policías lo golpearon", afirmó.



Griselda Franco, abuela de Sebastián Vega, denunció que "mi nieto tuvo un inconveniente en su propia casa, el 31 a la noche, se puso a tomar vino, y luego vodka. Esto pasó como a las 7 de la mañana del 1ro, se ve que la mezcla le hizo mal y ahora la policía lo acusa de que él estaba drogado, que hubo violencia de género, que provocó destrozos, y eso no es verdad".



Del mismo modo, Griselda señaló que "mi nieto se enojó, pataleó y rompió todo, por eso la cuñada dio aviso a la policía porque tenían miedo que lastime el bebé que es hijo de mi nieto y de su pareja, los dos tienen 20 y 21 años", contó.



"Mi nieto ya se había acostado a dormir cuando la policía, por el llamado de la cuñada, entró a la casa y lo sacaron de la cama en la cual él estaba acostado con su hijo", relató la abuela, quien además agregó que "a mi nieto los policías lo patearon, lo golpearon, tiene toda desfigurada la cara y el cuerpo por los golpes que le propinaron los milicos", no obstante aclaró que el joven "se enfrentó con la policía pero Sebastián no estaba así golpeado como lo dejaron", y recordó que "ahora a mi nieto lo tienen detenido acusado de estar drogado, alcoholizado y de violencia de género", dijo a diario El Sol.