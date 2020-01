Golpearon a un repartidor para robarle casi un millón de pesos: fueron detenidos

El gerente administrativo de una red de carnicerías fue emboscado el mediodía de este jueves en la esquina de San Luis y Ovidio Lagos de la ciudad de Rosario, por dos asaltantes que circulaban en una moto y un tercero a bordo de un auto que le robaron un bolso con el dinero correspondiente a la recaudación del último día del año y que tenía por destino ser depositado en el Banco Hipotecario. Sin embargo, diez minutos después del atraco y por datos que fueron aportados por testigos al 911, los maleantes fueron apresados por una patrulla de la Policía Motorizada en Crespo al 400 y la policía recuperó el cuantioso botín.El hecho sucedió alrededor de las 12, un instante después de que Fernando C., de 59 años, saliera a bordo de un Citroën Berlingo de la oficina que una conocida cadena de carnicerías tiene en 27 de Febrero e Iriondo. El empleado llevaba la recaudación de fin de año, alrededor de un millón de pesos. Al llegar al semáforo de San Luis y Ovidio Lagos dos hombres a bordo de una moto tipo Enduro le rompieron la ventanilla y abrieron la puerta del utilitario mientras lo insultaban y empezaron a golpearlo con la culata de una pistola calibre 9 milímetros. "Me pedían la bolsa con la plata y me pegaron varias veces en la cabeza y en la oreja. Yo no podía darles el dinero por los nervios y por el dolor que sufría. La plata estaba debajo del asiento y finalmente la sacaron", contó Fernando C.Con el botín en sus manos, los maleantes huyeron por Ovidio Lagos en contramano y al llegar a Rioja se subieron a un Peugeot gris que los esperaba para irse del lugar abandonando la moto Honda Falcon 400 roja patente 815GMZ.En tanto, Fernando quedó atontado por los golpes e intenó llamar a la policía. "Realmente quería llamar al 911, a alguien, pero no podía ver bien el teléfono y tenía mucha sangre en la cara. Era imposible hablar", contó. No obstante varios pasajeros de un colectivo que aguardaba el paso del semáforo junto a la Berlingo vieron toda la escena y llamaron al 911. Los testigos dieron las características del Peugeot 207 patente HQG188 en que huyeron los delincuentes.De inmediato la policía montó un operativo para dar con los maleantes y varias patrullas lograron por medio de la guía del 911 y las cámaras de videovigilancia seguir el derrotero del vehículo. Finalmente los móviles de la Policía Motorizada lograron cercar a los maleantes cuando chocaron con un auto estacionado en Crespo al 400. Desde allí, dijo el comisario Héctor Saucedo, "pretendieron huir a pie sin las armas y sin el dinero, dejando todo en el interior del auto". Aunque la carrera fue corta. Los apresados fueron identificados como Miguel Angel G., de 47 años; Marcelo Adrián N., de 35; y Jonatan N., de 27 años. Dentro del auto los efectivos hallaron dos pistolas calirbe 9 milímetros y el bolso con el dinero robado.A su vez, Fernando C. finalmente se comunicó con el 911 y para su sorpresa le dijeron que ya los habían detenido. "Me asombró, no habían pasado diez minutos y me dijeron que estaban capturados y que la policía estaba contando la plata, no lo podía creer".Para la víctima del atraco, "alguien pasó el dato" de que llevaba dinero. "Por lo que me dice la policía esta gente tenía mucha logística, no eran dos chicos que al voleo salen a robar. O me estaban siguiendo o me tenían apuntado porque habitualmente hago ese recorrido en mi auto y a horas distintas" aseguró Fernando. (La Capital)