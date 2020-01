Conductor se queja por escasa señalización de radar en rutas entrerrianas: Video

El conductor de un automóvil se quejó por el operativo vehicular existente en la autovía 14, en cercanías de Concordia.Carlos Germán Baquero, publicó un video en el que da cuenta de que el 31 de diciembre encontró un control sin la cartelería de señalización que indique la presencia del puesto policial y tampoco con los límites de velocidad.Lo que se aprecia en el relato del conductor que mostraba lo sucedido, es una recta en la autovía y a la distancia un móvil policial, una pequeña carpa de color verde para proteger al uniformado del sol, y el fotorradar.A continuación se escucha el diálogo del hombre molesto con el control y el reclamo por la aparente ausencia de cartelería.A esto, el uniformado le indica que existe la señalización y que si no está conforme con la situación que realice la denuncia correspondiente.El conductor, sin embargo dio cuenta de que "los radares truchos de la Policía de Entre Ríos aparecieron nuevamente, y sin señalizar para el cobro indebido de supuestas infracciones".

Desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos se informó que no estaban al tanto del malestar del conductor y que no habían sido notificados de ninguna denuncia por parte de las autoridades judiciales.Se hizo notar que hubo un comportamiento adecuado del personal policial, y se aclaró que los equipos existentes en las rutas están debidamente homologados por la Agencia de Seguridad Vial de la Nación, que incluso entregó hace muy pocos días atrás los aparatos que se están utilizando en las rutas den Entre Ríos.Por otra parte, se remarcó que en todos los puestos móviles de control policial existe la cartelería y señalización correspondiente, y que en caso de ser multado un conductor, si o si debe ser notificado a los pocos minutos de la infracción detectada, consigna diarioEn caso de ser detectada la infracción, la misma puede ser abonada a través del sistema de posnet, nunca con dinero en efectivo, o bien en una entidad financiera.También se hizo saber, que si un conductor considera que no es válida la multa, tiene el derecho a realizar el descargo correspondiente. Y si entiende que hubo una situación irregular, tiene la vía judicial para reclamar.