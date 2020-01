Iban a la concesionaria a cambiar el auto y los chocó una bicicleta

En la tarde de este jueves se produjo un accidente de tránsito en calle Maciá, a metros de su intersección con División Los Andes.Los protagonistas fueron un automóvil Toyota Corolla, color negro y una bicicleta en la cual se conducía un joven de 25 años.Por causas que se deberán establecer, el rodado menor embistió en la parte trasera al Corolla, provocando importante daños en la luneta y puerta del baúl. Mientras que producto del fuerte golpe, el ciclista sufrió una herida importante en la cara y debió ser trasladado en ambulancia al hospital San Martín.Según pudo saber, en el automóvil se trasladaba un matrimonio oriundo de Alcaráz junto a sus tres hijos. El padre de familia indicó que todos se encontraban bien y lamentó los daños materiales ya que se dirigían hacia una concesionaria para hacer entrega del coche y comprar otro.Por otra parte, una vecina dio cuenta de su preocupación por la velocidad y los hechos de inseguridad que ocurren en la zona. "Acá no se puede vivir más, por las picadas de motos y la forma en que roban. Es una vergüenza, a las 12 de la noche empieza todo el baile y no sé qué pasa con la policía que no ve nada", reclamó Elvira.Finalmente, señaló que en el lugar "estos accidentes son frecuentes, no se respetan los semáforos, nada. Es tierra de nadie".