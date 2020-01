Detuvieron a dos menores por los hechos de sangre tras festejos de Año Nuevo

Policiales Un hombre fue baleado en barrio Anacleto Medina

Un hombre, que fue identificado como Julián Díaz, fue baleado en la zona del intercostal y tras ser sometido a una cirugía, se recuperaba en el hospital San Martín de esta ciudad; el hecho ocurrió en calle Los Yaros y Gianelli, en barrio Anacleto Medina, en la mañana de este miércoles 1° de enero.el subjefe de la Departamental policial de Paraná, Raúl Menescardi.Una tentativa de homicidio en medio de un conflicto familiar se registró en Fink y cortada 2 del barrio El Morro. Allí, Gabriel Arrúa fue apuñalado por su propio hermano."En jurisdicción de comisaria octava, personal policial intervino por gresca entre una persona mayor de edad con el hermano, el que fue detenido momentos después; se trata de un menor de edad, el que quedó a disposición de Fiscalía", agregó.Respecto de los resultados del operativo de seguridad diagramado con motivo de los festejos por Año Nuevo en la capital entrerriana, Menescardi comunicó que "se trabajó en varios aspectos en diferentes eventos, en forma mancomunada con diferentes áreas de la Policía de Entre Ríos y con la colaboración del personal municipal de Tránsito y Habilitaciones", comunicó.En detalle, destacó las intervenciones realizadas en la fiesta realizada en una quinta de Acceso Norte, y eventos no autorizados por el municipio en dos puntos de la ciudad."El evento del Acceso Norte fue una fiesta habilitada y a la que hubo una concurrencia masiva, de hasta 8.000 personas, donde se marcó presencia policial con balizas para señalizar, y los inspectores colaboraron; no tuvimos que lamentar ninguna consecuencia", indicó."En zona de boliches de calles Güemes y Liniers hubo una importante cantidad de jóvenes, donde todo transcurrió con normalidad y no hubo incidentes", agregó.Y continuó: "Una intervención en Peatonal San Martín, entre Laprida y Colón, donde hubo un evento que no estaba habilitado por el municipio; personal de ese órgano nos acompañó y las partes interesadas accedieron, con lo cual, se pudo seguir en continuidad con el servicio".En la oportunidad, Menescardi informó que se registraron "inconvenientes en calles Saraví y Esquiú donde se había organizado un evento que no estaba habilitado por el municipio"."Se constituyó personal municipal para labrar las actas y cuando personal policial intervino en el lugar, fue recibido con piedrazos, botellazos, bombas de estruendo y demás. Hubo que desalojar y se labraron las actas administrativas para el Juzgado de Faltas con las actuaciones prevencionales con conocimiento de Fiscalía", detalló.