Maniobraba con una camioneta y le pisó la pierna a un amigo

Poco antes de las 9:00 de este miércoles, un siniestro vial del cual fueron partícipes dos integrantes de un grupo de amigos, movilizó a la Policía de Seguí y a los efectores de salud, ante la emergencia suscitada en calle Lavalle, el paseo interno del Parque Nuevo de esa localidad del departamento Paraná.



Sucedió que un grupo de amigos se encontraban sentados sobre el cordón y el césped próximo a éste, cuando un joven -de 19 años de edad- se dispuso a desplazar una camioneta Toyota Hilux, que hasta entonces estaba estacionada, con el objetivo de acercarla hacia el grupo que se encontraba reunido y así escuchar música.



Al darle movilidad a la camioneta, quienes se encontraban con los pies sobre la acera levantaron los mismos, acción que no fue advertida por un adolescente de 15 años que se hallaba presente. En la maniobra, el joven conductor no se percató de ello, pisando con una rueda la pierna izquierda del menor.



Inmediatamente los amigos requirieron el auxilio del caso, comisionándose en el lugar una dotación policial y la ambulancia, que trasladó al adolescente hasta el Hospital San Martín de Paraná, donde se confirmó que presentaba una fractura de tibia cerrada. Tras recibir la asistencia debida, el mismo recuperó su estado ambulatorio.



Por disposición de la Fiscalía en Turno, se labraron las diligencias de rigor en el lugar, tomando intervención el médico policial y adoptándose las primeras medidas preventivas del caso. (FM Estación Plus)