Robaron un auto de un garaje en Paraná: Piden datos para recuperarlo

Una familia sufrió el robo de su automóvil desde el interior del garaje en calle Luis Palma al 1.800, en Barrio Padre Kolbe de la capital entrerriana.Soledad Gauna relató aque "alrededor de las 6, cuando me levanté me encontré con que el portón estaba abierto y el auto no se encontraba. Empezamos a averiguar y a hacer la denuncia. Esto es sorprendente. Que te saquen un vehículo de adentro de la cochera, es shockeante".Precisó que "se trata de un VW Gol Trend, modelo 2013, patente JMU 858".Acotó que "ingresaron con intenciones de robar en mi negocio, pero como se encontraron con la reja con candado no pudieron. Al ver el auto que tenía las llaves adentro, se tomaron el tiempo de abrir el portón, ponerlo en marcha y llevárselo. Fue entre la 1 y las 6 de la madrugada"."Con mucho esfuerzo, como toda familia laburante que se rompe el lomo, a este autito lo compramos el año pasado", contó Gauna. "Lamentablemente tenemos que convivir con estos delincuentes que de un segundo a otro te joden la vida", señaló.", suplicó.Gauna admitió que "la zona es bastante insegura" y añadió que "nos han robado elementos de trabajo y a una vecina le sacaron cosas de adentro del auto. A la madrugada no hay mucho movimiento y nadie vio nada. Paraná está insegura, pero para robarse un auto hay que tener coraje".Comentó que desde la Policía le dijeron que "pueden se profesionales que lo hayan metido en una garaje y que no lo veas nunca más, que lo vendan por partes o que lo hayan sacado de la ciudad. Es algo que no sabemos hasta que no tengamos novedades".Finalmente, aseveró que "se ven patrulleros", pero "los robos y arrebatos, acá son constantes".