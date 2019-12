La Policía controlará "alcoholemia y velocidad" en las rutas entrerrianas

Paraná Cómo serán los operativos de la policía a partir de la medianoche en Paraná

El sub director de Prevención y Seguridad Vial de la Policía entrerriana, Mario Rivero, recomendó circular a las velocidad permitidas que son de 110 kilómetros por hora en rutas y 120 en autopistas. Puso de relieve que se debe conducir con precaución, respetando las normas, con las luces bajas encendidas y con toda la documentación del rodado y del conductor en regla. Asimismo, aconsejó no olvidar el matafuegos y las balizas reglamentarias.En declaraciones a, aseveró que "vamos a controlar tanto alcoholemia como velocidad". En ese sentido, advirtió que trabajarán "tanto en la madrugada como en toda la jornada del 1 de enero para prevenir siniestros viales a partir de la ingesta alcohólica". A quien se le detecte esta infracción, se le retiene el rodado hasta que conduzca otra persona o hasta que se le pase el estado en que se hallaba.Recordó que las multas se pueden pagar en el banco o por sistema electrónico, con tarjeta de débito o crédito en el lugar donde se labra la misma, lo que implica un 50% de descuento.Precisó que "hay 450 efectivos de Prevención Vial trabajando y se incrementará con efectivos de las distintas Departamentales. Además, hay móviles ubicados estratégicamente".Rivero explicó que "es muy importante encender las luces bajas, puesto que ciertos colores de vehículos no se distinguen bien por su color cuando se va a realizar un sobrepaso. Las luces ayuden al conductor a visibilizar más rápidamente el vehículo que viene de frente".Por otra parte, el comisario señaló que quienes viajen a otras provincias, deben tramitar el certificado que da cuenta de que en Entre Ríos no se realiza la verificación técnica vehicular. "Nuestros puestos camineros extienden la constancia", informó.