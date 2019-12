Metió las manos entre las rejas y se robó una bordeadora de un comercio

Un malviviente aprovechó el amparo de la noche para robar una bordeadora de una mueblería ubicada en Avenida Eva Perón al 1800 de la ciudad de Concordia. El sujeto metió su mano entre unas rejas, y aprovechando que el local no tiene puerta de vidrio, sustrajo la máquina de cortar césped pasándola entre los barrotes para luego darse a la fuga con total impunidad.



Sobre lo ocurrido, Solange, propietaria de la mueblería, lamentó el robo y dijo que "lamentablemente ya medio nos estamos acostumbrando a esto porque está sucediendo mucho en Concordia, más que nada en esta zona porque prácticamente todos los vecinos ya recibieron la visita de los delincuentes" y agregó que "esta vez nos tocó a nosotros, es la primera vez desde que estamos con el negocio acá, el delincuente quedó filmado por las cámaras de seguridad que tenemos".



Y señaló que "sucedió el viernes alrededor de la 5:30 de la mañana. Nos dimos cuenta por las imágenes, se ve que primero anduvo rondando la zona y cuando vio la oportunidad metió la mano y hasta la rompió porque le sacó el protector a la máquina y la sacó por las rejas".



Del mismo modo la comerciante contó a El Sol que "se ve que sacó la bordeadora pero no conforme con eso parece que además quería llevarse un ventilador pero se ve que no pudo desengancharlo".